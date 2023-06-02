Агент Ткачева: «Я веду переговоры со многими клубами НХЛ»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Владимира Ткачева, высказался о будущем хоккеиста.

— Появлялась информация, что Владимир Ткачев может перейти в «Филадельфию». Насколько это соответствует действительности?

— Я веду переговоры со многими клубами НХЛ. Поэтому акцентировать внимание на какой-то одной команде неправильно, — цитирует «РБ Спорт» Бабаева.

— Когда вы можете начать переговоры с клубами КХЛ?

— Не раньше 1 августа.

Владимир Ткачев выступал в НХЛ в сезоне-2021/22 — тогда он провел 4 матча за «Лос-Анджелес» и сделал 2 результативные передачи, а также набрал 29 (7+22) очков в 41 игре за «Онтарио» в АХЛ.

В сезоне-2022/23 Ткачев набрал 59 (23+36) очков в 64 матчах за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ, а также 14 (3+11) очков в 14 играх Кубка Гагарина.