Агент Ткачева: «Я веду переговоры со многими клубами НХЛ»

Сегодня, 12:47
Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Владимира Ткачева, высказался о будущем хоккеиста.
— Появлялась информация, что Владимир Ткачев может перейти в «Филадельфию». Насколько это соответствует действительности?
— Я веду переговоры со многими клубами НХЛ. Поэтому акцентировать внимание на какой-то одной команде неправильно, — цитирует «РБ Спорт» Бабаева.
— Когда вы можете начать переговоры с клубами КХЛ?
— Не раньше 1 августа.
Владимир Ткачев выступал в НХЛ в сезоне-2021/22 — тогда он провел 4 матча за «Лос-Анджелес» и сделал 2 результативные передачи, а также набрал 29 (7+22) очков в 41 игре за «Онтарио» в АХЛ.
В сезоне-2022/23 Ткачев набрал 59 (23+36) очков в 64 матчах за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ, а также 14 (3+11) очков в 14 играх Кубка Гагарина.