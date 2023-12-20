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Сегодня, 20:49

Агент Марушева: «Максиму мешает то, что у него нет доверия в «Тракторе»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Трактора» Максима Марушева объяснил, почему хоккеист испытывает проблемы в сезоне-2023/24.

«Ему мешает то, что нет доверия, что не дают играть. Когда он приходил в «Трактор», нам говорили определенные вещи. Но ситуация немного не соответствует действительности. Если у тебя нет постоянных партнеров, и ты мало времени проводишь на льду, то как сможешь проявить свои качества? Надеюсь, дальше что-то поменяется, хотя не уверен в этом.
Влияет ли то, что он находится в аренде? Скорее всего, это одна из причин. Тренер думает: «Зачем нам его наигрывать?». Но зачем тогда надо было брать игрока? Вы же понимали, для чего аренда. Непонятно, почему возникают такие вопросы», — приводит «РБ Спорт» слова Бабаева.

Марушев выступает за «Трактор» на правах аренды из «Ак Барса». В сезоне-2023/24 форвард сделал одну результативную передачу в 13 матчах.

Источник: РБ Спорт
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