Агент Окулова заявил, что хоккеист хочет остаться в ЦСКА

Агент Александр Черных, представляющий интересы форварда ЦСКА Константина Окулова прокомментировал то, что хоккеист заключил новый контракт с клубом.

«Было обоюдное желание и у игрока, и у клуба, поэтому переговоры прошли достаточно легко. Обсуждали только нюансы, связанные с бонусами из-за изменений в регламенте КХЛ. У него было желание остаться. Был интерес со стороны других клубов и суммы предлагали больше. Но он принял решение продолжить играть в ЦСКА. Вариант с отъездом в НХЛ? Был в мыслях, но Костя решил остаться в России», — приводит слова Черных «РБ Спорт».

За ЦСКА нападающий выступает с 2017 года. В прошедшем сезоне Окулов провел 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 54 (18+36) очка. В плей-офф на его счету 20 (6+14) очков в 27 играх.