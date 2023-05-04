Агент Паремузов о словах Шарипзянова про Ткачева, Толчинского и Грицюка: «Это не лезет ни в какие ворота»

Один из самых опытных агентов, работающий в российском хоккее около 30 лет, Сергей Паремузов дал оценку обращения «Авангарда» в ФХР и КХЛ по поводу высказываний Шуми Бабаева и Алеши Пилко в адрес капитана омской команды Дамира Шарипзянова.

— Вы поддерживаете своих коллег по бизнесу в этой ситуации?

— Они опытные люди и разберутся, как им следует вести себя в сложившейся ситуации. Если им потребуется какая-то помощь, то со своей стороны это сделаю. Для меня суть дела заключается в другом. Меня изначально возмутили слова Шарипзянова, сказанные в интервью вашим коллегам. За 30 лет работы в агентском бизнесе я с таким ещё не сталкивался. Никогда ранее на моей памяти игрок не позволял публично обсуждать контракты своих коллег и тем более ставить под вопросы методы ведения переговоров в исполнении других агентов. Это не лезет ни в какие ворота. Каждый должен заниматься своим делом. Агент — переговорами по контракту. Игрок — хоккеем. Мне тоже может не нравиться то, что делает какой-то агент, но я всегда оставляю это мнение при себе.

— Если бы ваш клиент позволил себе такие высказывания, то как отреагировали?

— За все время моей работы у меня не было таких игроков, а если бы кто-то из них публично сказал такие слова, то уже на следующий день я бы с ним прекратил сотрудничество.

— Однако сам Бабаев в интервью «СЭ» очень жестко высказался в адрес Шарипзянова, сравнив того с крысой.

— Шуми слишком эмоционально отреагировал на заявление Шарипзянова и, возможно, перегнул палку. Но в данном случае уместно вспомнить о первопричине конфликтной ситуации. Бабаев был вынужден отвечать, защищая интересы своих игроков. Шуми в своем резком высказывании был прав по существу, а форму каждый выбирает по себе, — сказал Паремузов.

Ранее Шарипзянов публично высказался о переговорах клиентов Бабаева по новому контракту с «Авангардом». В ответ агент раскритиковал капитана омичей, сравнив его с крысой. «Авангард» подал на Бабаева жалобу в ФХР и КХЛ.

Главный скандал межсезонья в КХЛ. Новая война «Авангарда» с топ-агентом из-за звезд