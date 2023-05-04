КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:15

Агент Паремузов о словах Шарипзянова про Ткачева, Толчинского и Грицюка: «Это не лезет ни в какие ворота»

Михаил Зислис
Обозреватель
Дамир Шарипзянов позволил себе нелестные слова в адрес коллег.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Один из самых опытных агентов, работающий в российском хоккее около 30 лет, Сергей Паремузов дал оценку обращения «Авангарда» в ФХР и КХЛ по поводу высказываний Шуми Бабаева и Алеши Пилко в адрес капитана омской команды Дамира Шарипзянова.

— Вы поддерживаете своих коллег по бизнесу в этой ситуации?

— Они опытные люди и разберутся, как им следует вести себя в сложившейся ситуации. Если им потребуется какая-то помощь, то со своей стороны это сделаю. Для меня суть дела заключается в другом. Меня изначально возмутили слова Шарипзянова, сказанные в интервью вашим коллегам. За 30 лет работы в агентском бизнесе я с таким ещё не сталкивался. Никогда ранее на моей памяти игрок не позволял публично обсуждать контракты своих коллег и тем более ставить под вопросы методы ведения переговоров в исполнении других агентов. Это не лезет ни в какие ворота. Каждый должен заниматься своим делом. Агент — переговорами по контракту. Игрок — хоккеем. Мне тоже может не нравиться то, что делает какой-то агент, но я всегда оставляю это мнение при себе.

— Если бы ваш клиент позволил себе такие высказывания, то как отреагировали?

— За все время моей работы у меня не было таких игроков, а если бы кто-то из них публично сказал такие слова, то уже на следующий день я бы с ним прекратил сотрудничество.

— Однако сам Бабаев в интервью «СЭ» очень жестко высказался в адрес Шарипзянова, сравнив того с крысой.

— Шуми слишком эмоционально отреагировал на заявление Шарипзянова и, возможно, перегнул палку. Но в данном случае уместно вспомнить о первопричине конфликтной ситуации. Бабаев был вынужден отвечать, защищая интересы своих игроков. Шуми в своем резком высказывании был прав по существу, а форму каждый выбирает по себе, — сказал Паремузов.

Ранее Шарипзянов публично высказался о переговорах клиентов Бабаева по новому контракту с «Авангардом». В ответ агент раскритиковал капитана омичей, сравнив его с крысой. «Авангард» подал на Бабаева жалобу в ФХР и КХЛ.

Главный скандал межсезонья в КХЛ. Новая война «Авангарда» с топ-агентом из-за звезд

Дамир Шарипзянов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Шуми Бабаев
7
Обсудить
Читайте также
Главный скандал межсезонья в КХЛ. Новая война «Авангарда» с топ-агентом из-за звезд
«Челси» конец? У лондонцев все очень плохо
Вячеслава Зайцева похоронили в подмосковном Щелково
Захарова назвала заявления Зеленского в МУС бредом
Полиция ФРГ начала расследование утечки информации о визите Зеленского в Берлин
Песков рассказал о разрушениях после атаки беспилотников на Кремль
Популярное видео
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Бабаев: «Авангард» может пожаловаться Папе Римскому. Я ничего не нарушаю»

Агент Ткачева подтвердил, что к хоккеисту есть интерес в НХЛ