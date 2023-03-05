Агент Пилко рассказал, как продвигаются переговоры с «Магниткой» по контрактам Паскуале, Майе и Лайпсика

Агент хоккеистов «Металлурга» Брендана Лайпсика, Эдди Паскуале и Филиппа Майе Алеша Пилко в интервью «СЭ» рассказал о том, останутся ли его клиенты в магнитогорском клубе.

— Начинали ли переговоры с «Магниткой» по Майе, Лайпсику и Паскуале?

— Нет, им надо играть в хоккей и заниматься именно этим. То, что они получат свое, я не сомневаюсь. В прошлом году Майе и Лайпсик были лучшими бомбардирами в плей-офф. Будем говорить с «Магниткой» после него. Не забывайте, что в следующем году лимит будет только три иностранца. Для средних игроков ситуация становится хуже. На топов же всегда будет спрос.

— Почему Лайпсик выглядит сейчас так серо по сравнению с прошлым сезоном?

— Посмотрим на него в плей-офф. У него летом была сложная травма, после которой он долго приходил в себя. Такие сезоны бывают. Но то, что он мастер, тут вообще не может быть дилеммы. У него впереди еще много хоккея в России.

— Соответствует ли действительности информация, что Паскуале просит 100 миллионов по новому контракту?

— Цена на Паскуале, как и на каждого другого игрока, формируется исходя из того, сколько и кто готов за него заплатить. То, что хотим мы, — это одно. То, что хотят руководители, — это другое. Все будет зависеть от рынка.