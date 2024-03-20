Агент Кольцова: «Он был слишком спокойным, порядочным, скромным»

Андрей Бельмач, бывший агент белорусского хоккеиста и тренера Константина Кольцова, трагически погибшего в понедельник в Майями, в эксклюзивном интервью «СЭ» вспомнил его человеческие качества.

«Его высоко выбрали на драфте НХЛ, во втором десятке первого раунда. Когда он играл в «Питтсбурге», у меня там же в системе клуба был Александр Зевахин, и мы общались как добрые знакомые. Я тогда уже работал с Ильей Ковальчуком. Мне кажется, что у Кости были все данные, чтобы провести полноценную карьеру в НХЛ, а не только пару-тройку сезонов, пусть и отмеченную игрой в одном звене с Марио Лемье и в одной команде с новичком Сидни Кросби.

Скорость, мощь... Но он был слишком спокоен, доброжелателен. Может, не хватало какой-то наглости, спортивной злости, напора, умения выгрызать свое. Он всегда сопереживал, был порядочным и скромным. Слишком скромным.

Тогда в России как раз появились деньги, и между борьбой за попадание в основу клуба НХЛ и отправками в АХЛ, с одной стороны, и отъездом в позднюю Суперлигу и КХЛ, с другой, многие игроки стали выбирать второе — лучше были и финансовые условия, и игровое время. Так и Костя уехал в «Салават», с которым в 2011 году выиграл Кубок Гагарина. Помню, как они кому-то проигрывали, и за один третий период Костя сделал хет-трик», — сказал Бельмач «СЭ».

Кольцов скончался на 43-м году жизни в Майами, куда он прилетел на теннисный турнир, чтобы поддержать свою девушку, вторую ракетку мира Арину Соболенко. Полиция Майами назвала самоубийство предполагаемой причиной смерти экс-хоккеиста.