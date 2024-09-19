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Сегодня, 15:25

Агент получившего тяжелую травму форварда «Салавата» Кузьмина рассказал о состоянии здоровья игрока

Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Агент нападающего «Салавата Юлаева» Глеба Кузьмина Никита Квартальнов в комментарии для «СЭ» рассказал о состоянии здоровья игрока после тяжелой травмы, полученной в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Авангарда» (4:2).

— Как отреагировали, когда увидели сам момент?

— Конечно, первой реакцией был шок, очень страшно выглядел момент. Это может случиться с каждым хоккеистом. Сегодня все может быть отлично, а завтра повернется вот так. Хоккеисты тратят свое здоровье, рискуют своей карьерой, жизнью.

Сильно переживаю за Глеба, очень верю в него. Он психологически должен справиться с этим, выкарабкаться и пойти дальше. Травма серьезная.

— Как сейчас оцените состояние Глеба?

— Нормальное, он в сознании. В ближайшее время ему будет проведена операция.

— Почему приняли решение продолжить лечение в Москве?

— С серьезными травмами всегда везут в Москву, там самые квалифицированные клиники. Это было совместное решение игрока и клуба.

— Что говорят врачи?

— Диагноз не самый страшный, нервы не задеты — это самое главное. Прогнозы давать сложно, но если все пойдет по плану, то мы увидим Глеба на льду в этом сезоне. При такой травме обычно не форсируют события. Но, зная его характер, надеюсь, что этот сезон он зацепит. И станет еще сильнее, — сказал Квартальнов.

Кузьмин получил повреждение, врезавшись головой в борт площадки. Инцидент произошел по ходу второго периода. Игрока унесла со льда на носилках медицинская бригада.

Хоккеист выступает за уфимский клуб с 2014 года. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата на счету 27-летнего россиянина 2 (1+1) очка в 4 встречах.

Форвард &laquo;Салавата&raquo; Глеб Кузьмин ударился головой в&nbsp;борт. Ужас в Уфе. Игрок «Салавата» ударился головой в борт, его увезли на носилках
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