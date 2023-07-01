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Сегодня, 12:02

Агент Порядина прокомментировал подписание хоккеистом контракта со «Спартаком»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный агент Александр Черных, представлявший интересы нападающего Павла Порядина, прокомментировал подписание хоккеистом контракта со «Спартаком».

«После переговоров были озвучены пожелания «Спартака», мы взяли паузу и Павел принял решение, что это предложение его устраивает. Учитывали условия, стратегию клуба и то, какая команда там собирается. Немаловажно и то, что в клуб пришел Алексей Жамнов. Если бы был другой главный тренер, то не думаю, что Порядин бы подписал контракт на три года. Ключевая фигура в подписании этого соглашения — Алексей Жамнов», — приводит слова Черных «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Порядин набрал 37 (22+15) очков в 67 матчах за «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ, а также 4 (2+2) очка в 6 играх Кубка Гагарина.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-poryadina-esli-by-ne-zhamnov-to-ne-dumayu-chto-pavel-by-podpisal-kontrakt-na-tri-goda/
Павел Порядин
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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