Агент Порядина прокомментировал подписание хоккеистом контракта со «Спартаком»

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Известный агент Александр Черных, представлявший интересы нападающего Павла Порядина, прокомментировал подписание хоккеистом контракта со «Спартаком».
«После переговоров были озвучены пожелания «Спартака», мы взяли паузу и Павел принял решение, что это предложение его устраивает. Учитывали условия, стратегию клуба и то, какая команда там собирается. Немаловажно и то, что в клуб пришел Алексей Жамнов. Если бы был другой главный тренер, то не думаю, что Порядин бы подписал контракт на три года. Ключевая фигура в подписании этого соглашения — Алексей Жамнов», — приводит слова Черных «РБ Спорт».
В сезоне-2022/23 Порядин набрал 37 (22+15) очков в 67 матчах за «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ, а также 4 (2+2) очка в 6 играх Кубка Гагарина.