Агент Порядина прокомментировал подписание хоккеистом контракта со «Спартаком»

Известный агент Александр Черных, представлявший интересы нападающего Павла Порядина, прокомментировал подписание хоккеистом контракта со «Спартаком».

«После переговоров были озвучены пожелания «Спартака», мы взяли паузу и Павел принял решение, что это предложение его устраивает. Учитывали условия, стратегию клуба и то, какая команда там собирается. Немаловажно и то, что в клуб пришел Алексей Жамнов. Если бы был другой главный тренер, то не думаю, что Порядин бы подписал контракт на три года. Ключевая фигура в подписании этого соглашения — Алексей Жамнов», — приводит слова Черных «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Порядин набрал 37 (22+15) очков в 67 матчах за «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ, а также 4 (2+2) очка в 6 играх Кубка Гагарина.