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КХЛ

Сегодня, 19:32

Агент Пулккинена: «Теему готов остаться в КХЛ, он может забрасывать по 30 шайб за сезон»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Агент нападающего «Трактора» Теему Пулккинена Алеша Пилко рассказал «СЭ» о том, готов ли его клиент остаться в КХЛ после окончания контракта с челябинцами.

— Готов ли остаться в КХЛ Теему Пулккинен?

— Теему готов. Занимаемся этим вопросом. Пулккинен игрок специфический. Но если его правильно использовать, то он будет очень-очень полезным. Без проблем может забивать по 30 голов за сезон. Однако для этого нужно, чтобы он стоял на своем месте на левом фланге, без больших экспериментов.

31-летний финн в регулярном чемпионате-2022/23 набрал 27 (15+12) очков в 63 матчах за «Трактор», который не попал в плей-офф.

Теему Пулккинен
ХК Трактор
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