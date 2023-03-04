Агент Пулккинена: «Теему готов остаться в КХЛ, он может забрасывать по 30 шайб за сезон»

Агент нападающего «Трактора» Теему Пулккинена Алеша Пилко рассказал «СЭ» о том, готов ли его клиент остаться в КХЛ после окончания контракта с челябинцами.

— Готов ли остаться в КХЛ Теему Пулккинен?

— Теему готов. Занимаемся этим вопросом. Пулккинен игрок специфический. Но если его правильно использовать, то он будет очень-очень полезным. Без проблем может забивать по 30 голов за сезон. Однако для этого нужно, чтобы он стоял на своем месте на левом фланге, без больших экспериментов.

31-летний финн в регулярном чемпионате-2022/23 набрал 27 (15+12) очков в 63 матчах за «Трактор», который не попал в плей-офф.