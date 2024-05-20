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Сегодня, 13:39

Агент Радулова сообщил о переговорах по будущему хоккеиста

Александр Радулов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Александра Радулова, в комментарии для «СЭ» рассказал о будущем хоккеиста.

«Не могу сказать, когда решится его будущее, но могу констатировать, что на сегодняшний день мы ведем переговоры», — сказал Черных «СЭ».

В минувшем сезоне 37-летний Радулов провел 58 матчей за «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 40 (16+24) очков. В плей-офф на счету форварда 1 заброшенная шайба и 3 результативные передачи в 4 играх.

(Константин Передерий)

Александр Радулов
Хоккей
КХЛ
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