Агент Радулова сообщил о переговорах по будущему хоккеиста

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Александра Радулова, в комментарии для «СЭ» рассказал о будущем хоккеиста.

«Не могу сказать, когда решится его будущее, но могу констатировать, что на сегодняшний день мы ведем переговоры», — сказал Черных «СЭ».

В минувшем сезоне 37-летний Радулов провел 58 матчей за «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 40 (16+24) очков. В плей-офф на счету форварда 1 заброшенная шайба и 3 результативные передачи в 4 играх.

(Константин Передерий)