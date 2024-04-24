Агент Радулова сообщил о переговорах с «Ак Барсом» по продлению контракта

Агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего «Ак Барса» Александра Радулова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта хоккеиста.

«Пока рано говорить о будущем Радулова. На данный момент мы общаемся и ведем переговоры с «Ак Барсом», — сказал Николаев «СЭ».

Срок контракта 37-летнего Радулова с «Ак Барсом» заканчивается 30 апреля 2024 года. В текущем сезоне он провел 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 40 (16+24) очков. В плей-офф на счету Радулова 1 гол и 3 результативные передачи в 4 играх.