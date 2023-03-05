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КХЛ

Сегодня, 17:35

Агент рассказал, останутся ли Гудачек, Бракко и Шапю в «Барысе»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Агент Алеша Пилко, представляющий интересы Юлиуса Гудачека, Джереми Бракко и Майкла Шапю, в интервью «СЭ» рассказал о будущем своих клиентов.

— Что пошло не так у Юлиуса Гудачека в «Барысе»?

— У Юлиуса были и очень хорошие, и не очень хорошие матчи. Тут много факторов. Где-то оборона не помогла, а где-то и он был не на своем уровне. В целом личная статистика не самая плохая. Но результат не показал, и там он не останется. Мы двигаемся дальше.

Тяжело прийти по ходу сезона и все перевернуть. Опять же повторю, результата, который хотел «Барыс» и которого заслуживает город Астана, не было. Но он не главный человек, на которого нужно показывать пальцем.

— Как оцените сезон для Джереми Бракко?

— Для первого сезона Джереми сыграл очень здорово. Начал сильно, но потом у него был спад, который точно связан с «физикой». При этом концовку он тоже провел сильно. Бракко набирал 80 очков за сезон в АХЛ. У нас есть еще такие игроки в лиге? Он молодой, значит, у него есть потенциал, у него все впереди. Он над этим работает. Думаю, он останется в Астане.

— Карьера Майкла Шапю в КХЛ закончена? Он пропустил почти весь сезон.

— Нет. Думаю, сейчас он решит проблемы со здоровьем и вернется. Шапю точно может делать разницу в КХЛ.

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ХК Барыс
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