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Сегодня, 18:25

Агент Самуэля Блейза заявил, что никаких переговоров с «Ак Барсом» не было

Виктория Кравченко
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Агент Иван Ботев, представляющий интересы канадского нападающего Самуэля Блэйза, отреагировал на новость, что хоккеист может перейти в «Ак Барс».

«Я предлагал Блэйза менеджменту «Ак Барса». Мы встречались с Маратом Валиуллиным в Мытищах на игре с «Куньлунем». Я подробно рассказал ему о Самуэле. С удивлением прочитал новость, что он может стать игроком Казани. Могу сказать, что на сегодня никаких переговоров с «Ак Барсом» не было и нет», — цитирует Ботева Metaratings.ru.

Последние два сезона Блэйз провел в НХЛ, играя за «Сент-Луис». В сезоне-2023/24 на счету 28-летнего Блэйза 53 матча в регулярном чемпионате НХЛ и 7 (1+6) очков.

Источник: Metaratings.ru
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