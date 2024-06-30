Агент Щучинова объяснил, почему игрока не выбрали на драфте НХЛ

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Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы защитника «Трактора» Артема Щучинова, рассказал, почему его клиента не выбрали на драфте НХЛ.
«К Щучинову был очень большой интерес. Причина, что его не выбрали, одна — это телосложение и физические кондиции. Но это никакая не трагедия. Илью Набокова вот выбрали с третьей попытки. Многих не выбирают. Щучинов еще дорастет, наберет массу и мощи. Он вполне может быть выбран в первом раунде в следующем году», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».
В прошедшем сезоне 18-летний хоккеист набрал 5 (1+4) очков в 69 матчах за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ.