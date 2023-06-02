Агент Бабаев: «Если Шумаков перейдет в «Сибирь», я буду только рад, но пока нет конкретики»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Сергея Шумакова, высказался о возможном переходе форварда в «Сибирь».

«Переход в «Сибирь» желателен — из-за клуба, тренера и отношений с руководителем Кириллом Фастовским, — цитирует «РБ Спорт» Бабаева. — Болельщики к нему тоже хорошо относятся. Если он перейдет в «Сибирь», я буду только рад. Пока разговоры есть, но нет конкретики. Посмотрим, что будет дальше. Сергей сам хотел бы вернуться».

Шумаков по ходу сезона-2022/23 заключил контракт с «Трактором», но вскоре соглашение с 30-летним форвардом было расторгнуто. После этого хоккеист перешел в минское «Динамо», подписав контракт с клубом до конца апреля 2023 года.

В сезоне-2022/23 Шумаков набрал 5 (2+3) очков в 29 матчах регулярного чемпионата КХЛ.