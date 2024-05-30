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Сегодня, 05:35

Бабаев: «Со стороны «Нью-Джерси» интерес к Грицюку есть»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда СКА Арсения Грицюка, рассказал об интересе к хоккеисту из-за океана.

«Грицюк сейчас хорошо развивается, у него подъем наверх. У него полное взаимопонимание с Романом Ротенбергом. Сейчас он находится в стадии развития. Поэтому все будем решать по ситуации, по ходу и в зависимости от того, как он будет готов и в какой форме будет находиться. Сейчас все мысли связаны со СКА и с тем, как он проведет предстоящий сезон, — утверждает Бабаев.

Со стороны «Нью-Джерси» интерес есть, но мы станем отталкиваться от ситуации и будем смотреть по окончании сезона. Сейчас я вижу, что в СКА он развивается очень хорошо. Мне нравится его прогресс», — цитирует «РБ Спорт» Бабаева.

Нападающий был задрафтован клубом НХЛ «Нью-Джерси». Контракт Грицюка со СКА действует до 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-gritsyuka-interes-iz-n-yu-dzhersi-est-no-arsenij-horosho-razvivaetsya-v-ska/
Арсений Грицюк
Хоккей
КХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК СКА
Шуми Бабаев
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