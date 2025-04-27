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Допинг

Сегодня, 14:15

Агент Голышева — о получении документов от РУСАДА о допинг-пробе: «Занимаемся этим вопросом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент нападающего «Автомобилиста» Анатолия Голышева Шуми Бабаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о деле с положительной допинг-пробой хоккеиста.

— Получили ли вы документы от РУСАДА?

— Занимаемся этим вопросом. Пока без комментариев.

В среду, 23 апреля, стало известно, что Голышев сдал положительный допинг-тест после одного из матчей регулярного чемпионата КХЛ-2024/25. В «Автомобилисте» заявили, что ожидают полного выяснения всех обстоятельств дела со стороны антидопинговых органов. Хоккеисту может грозить дисквалификация на срок до 4 лет.

Голышев выступает за «Автомобилист» с 2012 года. В сезоне-2024/25 он набрал 36 (13+23) очков в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 2 (1+1) очка в 7 играх плей-офф.

Анатолий Голышев
ХК Автомобилист
Шуми Бабаев
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