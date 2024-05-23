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Сегодня, 13:03

Агент Слепышева сообщил о переговорах с московским «Динамо» по переходу игрока

Микеле Антонов
Корреспондент
Антон Слепышев.
Фото ХК ЦСКА
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Агент Станислав Романов, представляющий интересы нападающего ЦСКА Антона Слепышева, в комментарии для «СЭ» рассказал о том, что ведет переговоры с московским «Динамо».

«Мы со всеми клубами ведем переговоры. В том числе с «Динамо». Дедлайн? У нас действующий контракт с ЦСКА. В клубе Слепышев не останется. Об этом прошла в прессе официальная информация. Соотвественно, мы в рынке, ведем официальные переговоры с разными клубами по продолжению карьеры Антона. На сегодняшний день пока так», — сказал Романов «СЭ».

23 апреля президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Антон Слепышев покинет армейскую команду перед сезоном-2024/25.

30-летний хоккеист выступает за красно-синих с 2018 года. В прошедшем сезоне он отыграл 48 матчей, забросил 11 шайб и отдал 16 результативных передач.

Ранее в своей карьере форвард защищал цвета новокузнецкого «Металлурга» и «Салавата Юлаева». Всего в КХЛ он провел 567 встреч, набрав 276 (130+146) очков.

Антон Слепышев
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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