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Сегодня, 14:00

Агент Ткачева опроверг информацию о конфликте лидера «Авангарда» с тренером Буше

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева Шуми Бабаев в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о конфликте хоккеиста с тренером Ги Буше.

«Как у человека, который проводит 20 с лишним минут за игру, и который закончил лучшим бомбардиром команды в плей-офф, может быть конфликт с тренером? Это очень странное заявление насчет конфликта. Никакого конфликта даже близко нет и не было. Мы видим все высказывания Буше в прессе. Ни слова, ни полуслова, ничего плохого про Володю не сказал. Будущее? На сегодняшний день у нас пятилетний контракт с клубом», — сказал Бабаев «СЭ».

Ранее о конфликте Ткачева с Буше сообщил Mash.

29-летний нападающий в регулярном чемпионате провел 4 матча, в которых набрал 5 (1+4) очков, и 13 игр в Кубке Гагарина, набрав 10 (3+7) очков.

Владимир Ткачев (Авангард)
ХК Авангард
Шуми Бабаев
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