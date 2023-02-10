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КХЛ

Сегодня, 18:35

Агент Ткачева опроверг информацию о требовании 150 миллионов по новому контракту

Михаил Зислис
Обозреватель
Владимир Ткачев.
Фото ХК «Авангард»
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Шуми Бабаев, агент нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева, опроверг ранее появившуюся информацию matchtv.ru о требовании 150 миллионов рублей в год по новому контракту для своего клиента.

Нынешнее соглашение 27-летнего форварда истекает 30 апреля 2023 года.

«Вероятно, это вброс со стороны «Авангарда» для проверки почвы относительно будущих планов Ткачева, — заявил Бабаев «СЭ». — Лично мне было очень странно узнать информацию о 150 миллионах, поскольку я не вел с руководством омского клуба никаких переговоров о новых контрактах всех моих клиентов, выступающих за команду. Это касается и Ткачева, и Толчинского, и Грицюка».

В текущем сезоне на счету форварда 49 (20+29) очков в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Владимир Ткачев (Авангард)
КХЛ
ХК Авангард
Шуми Бабаев
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