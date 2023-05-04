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Сегодня, 17:17

Агент Ткачева подтвердил, что к хоккеисту есть интерес в НХЛ

Алина Савинова
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Шуми Бабаев, агент нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева, отреагировал на информацию о том, что хоккеист может продолжить карьеру в «Тракторе».

«Эта информация не соответствует действительности. Ни с одним клубом КХЛ переговоров на данный момент нет. И в ближайшие месяцы не будет», — приводит «РБ Спорт» слова Бабаева.

Также он прокомментировал интерес к Ткачеву со стороны клубов НХЛ.

«Конечно. Интерес к нему есть. Мы изначально сказали, что в первую очередь настроены на НХЛ», — добавил агент.

26 апреля «СЭ» стало известно о том, что Ткачев в межсезонье может оказаться в НХЛ.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2022/23 форвард набрал 59 (23+36) очков в 64 матчах за «Авангард», а в Кубке Гагарина на его счету 14 (3+11) очков в 14 играх.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-tkacheva-ni-s-odnim-klubom-khl-peregovorov-net-k-vladimiru-est-interes-v-nhl/
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Авангард
Шуми Бабаев
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