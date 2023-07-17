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Сегодня, 12:02

Агент Ткачева: «Для нас «Авангард» в приоритете, но переговоры будем вести со всеми»

Алина Савинова
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Шуми Бабаев, агент российского нападающего Владимира Ткачева, рассказал, является ли «Авангард» приоритетным клубом для хоккеиста.

«У «Авангарда» приоритет, но переговоры будем вести со всеми, так как не понимаем, какие возможности и желания будут у омичей к тому моменту. Останется ли достаточное место под потолком зарплат? Захочет ли сам «Авангард» претендовать на Ткачева? Есть много факторов. Но еще раз подчеркну — для нас Омск будет в приоритете. Надеюсь, и для «ястребов» Ткачев тоже. Но неизвестно, как все будет в тот момент, когда мы примем окончательное решение, и если это решение вдруг окажется таким, что нападающий не уедет в НХЛ. На сейчас могу сказать так: никаких переговоров о каких-то суммах с «Авангардом» мы не вели. Пока Ткачев не примет решение, что остается в КХЛ, никаких переговоров о деньгах ни с кем не будет», — цитирует Бабаева Betonmobile.ru.

Ткачев является воспитанником «Авангарда». За омскую команду хоккеист выступал с 2013 по 2014 год и в прошлом сезоне. В 2022 году хоккеист подписал контракт с «Авангардом» на один год. На счету 27-летнего форварда 59 (23+36) очков в 64 матчах регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2022/23.

Источник: https://betonmobile.ru/babaev-esli-tkachev-ostanetsya-v-khl-to-avangard-v-prioritete-no-otkryityi-k-peregovoram-so-vsemi
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Шуми Бабаев
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