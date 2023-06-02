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Сегодня, 12:24

Агент Бабаев: «Толчинский долго выбирал клуб, пятилетний контракт — наше основное условие»

Мария Гусева
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Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда Сергея Толчинского, прокомментировал переход хоккеиста в СКА. Бывший нападающий «Авангарда» подписал с петербургским клубом контракт на 5 лет.

— Сергей очень долго выбирал, у него было много вариантов. На него никто не давил — ни я, ни клуб, и он сам принял такое решение, — цитирует «РБ Спорт» Бабаева.

— Как удалось подписать нетипичный для КХЛ пятилетний контракт?

— Это было наше основное условие. В СКА к этому отнеслись позитивно, там сами хотели предложить такой контракт. Разногласий в этом не было.

С 2020 года Толчинский играл за «Авангард». В сезоне-2022/23 28-летний нападающий провел 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 56 (16+40) очков. В плей-офф — 7 (5+2) очков в 14 матчах.

Источник: РБ Спорт
Сергей Толчинский
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Шуми Бабаев
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