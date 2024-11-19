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Сегодня, 12:45

Агент Вея объяснил отъезд хоккеиста в Швейцарию

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Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы экс-нападающего «Авангарда» Линдена Вея, прокомментировал ситуацию вокруг канадского хоккеиста.

«Вей нашел клуб, который будет ему помогать в решении семейных проблем. Понятно, что все эти медицинские моменты не бесплатные. Он рассматривает то, что будет играть за эту команду, и параллельно его ребенок будет проходить лечение в Швейцарии. Не буду раскрывать подробностей, но тяжело, когда у тебя болеет ребенок, а ты находишься далеко от него», — сказал Бабаев изданию «РБ Спорт».

Ранее 33-летний форвард покинул омский клуб по семейным обстоятельствам, а позже подписал контракт с «Фрибуром» из Швейцарии.

В нынешнем сезоне Линден Вей набрал 19 очков (7+12) в 20 матчах КХЛ. Ранее хоккеист выступал за «Барыс», ЦСКА и СКА.

Источник: РБ Спорт
Линден Вей
Шуми Бабаев

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