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Сегодня, 17:30

Бабаев — о пятилетнем контракте Ткачева: «Шантажа «Авангарда» с нашей стороны не было»

Михаил Зислис
Обозреватель
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Агент форварда «Авангарда» Владимира Ткачева Шуми Бабаев прокомментировал «СЭ» подписание нового пятилетнего контракта с клубом.

— Предложение «Авангарда» о пятилетнем контракте стало для нас с Владимиром полной неожиданностью. Мы просто заехали в офис клуба пообщаться. Переговорного процесса как такового не было. Все общение с представителями «Авангарда» заняло не более 15 минут.

После того как Ткачеву положили на стол контракт, Володя набрал супруге, чтобы посоветоваться, и принял решение. Интерес со стороны клубов НХЛ к Ткачеву присутствовал, но на текущий момент конкретного предложения на руках у меня не было. В данной ситуации о каком-либо шантаже «Авангарда» с нашей стороны речь не шла. Это может подтвердить руководство клуба: и Герман Чистяков, и Антон Курьянов.

Они знали, что Ткачев склоняется к варианту с отъездом в НХЛ, и сделали все от них зависящее, чтобы сохранить Владимира в Омске. «Авангард» заверил, что приложит максимум усилий для завоевания Кубка Гагарина. У Ткачева этого титула в карьере еще нет. Для него такой вызов — отличная мотивация на ближайшее время. Омск — родной для Володи город, и он хочет сделать все, чтобы выиграть чемпионство именно с «Авангардом», — отметил Бабаев.

28-летний хоккеист играет за «Авангард» с 2022 года. В сезоне-2023/24 Ткачев провел 70 матчей и набрал 86 (20+66) очков при показателе полезности «+12».

Владимир Ткачев (Авангард)
Хоккей
ХК Авангард
Шуми Бабаев
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