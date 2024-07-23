Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:25

Агент Заседы: «Мы подали официальное заявление в арбитраж КХЛ и выставили свою цифру компенсации»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Шуми Бабаев, агент нападающего Матвея Заседы, заявил, что подал заявление в арбитраж КХЛ. 30 апреля у хоккеиста закончился контракт со «Спартаком», и ему было сделано квалификационное предложение, которое не устроило сторону игрока.

«Мы подали официальное заявление в арбитраж КХЛ. Сделали исследование рынка и выставили свою цифру, которую мы видим реальной для компенсации. Лига должна отреагировать — согласиться или нет. Может, у нее свое видение ситуации. У меня уже были прецеденты таких разбирательств с лигой. Когда я в прошлый раз подавал в арбитраж по такому запросу, КХЛ адекватно реагировала на это и было честное разбирательство. Жду в этот раз того же. Надеюсь, все будет правильно», — цитирует «РБ Спорт» Бабаева.

25-летний нападающий набрал 7 (2+5) очков в 13 матчах за «Спартак» в минувшем регулярном чемпионате КХЛ.

Источник: РБ Спорт
Матвей Заседа
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
2
Обсудить
Читайте также
Названы лучшие и худшие футболисты Евро-2024
Израильскую делегацию на Олимпиаде будет круглосуточно охранять спецназ
Опубликованы кадры с места гибели российской мотоциклистки в Турции
Понижение зарплаты, президент клуба с пистолетом. Что ждет Чалова в ПАОК
Трамп и Вэнс заявили о совершении «переворота» против Байдена
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Популярное видео
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Динамо» объявило о подписании контракта с экс-голкипером «Колорадо» Миской