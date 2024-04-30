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Сегодня, 18:10

Агент Жафярова: «Будем рассматривать предложения, веду переговоры со всеми командами»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда «Авангарда» Дамира Жафярова, прокомментировал будущее своего клиента.

— Пока с «Авангардом» не было никакого плотного общения, — начал Бабаев. — Я веду переговоры со всеми командами. Будем рассматривать предложения.

— В «Торпедо» говорили, что интересуются Жафяровым.

— Да, интересуются. Он уже играл в «Торпедо». Мы будем рассматривать все хорошие варианты, а Дамир будет выбирать, — цитирует Бабаева «РБ Спорт»..

В минувшем сезоне 30-летний нападающий набрал 15 (4+11) очков в 25 матчах за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф на его счету 4 (0+4) очка в 12 играх. Первую часть сезона Жафяров провел в «Ак Барсе».

Источник: «РБ Спорт»
Дамир Жафяров
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Шуми Бабаев
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