Агент Жафярова: «Будем рассматривать предложения, веду переговоры со всеми командами»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда «Авангарда» Дамира Жафярова, прокомментировал будущее своего клиента.

— Пока с «Авангардом» не было никакого плотного общения, — начал Бабаев. — Я веду переговоры со всеми командами. Будем рассматривать предложения.

— В «Торпедо» говорили, что интересуются Жафяровым.

— Да, интересуются. Он уже играл в «Торпедо». Мы будем рассматривать все хорошие варианты, а Дамир будет выбирать, — цитирует Бабаева «РБ Спорт»..

В минувшем сезоне 30-летний нападающий набрал 15 (4+11) очков в 25 матчах за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф на его счету 4 (0+4) очка в 12 играх. Первую часть сезона Жафяров провел в «Ак Барсе».