Агент Жафярова заявил, что разговоров об уходе хоккеиста из СКА не было

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда СКА Дамира Жафярова, подчеркнул, что петербургский клуб не изъявлял желания избавиться от хоккеиста.

«У Жафярова действующий контракт со СКА, разговоров про уход из клуба не было. От СКА не было никаких движений в эту сторону, и мы не ведем разговор с другими клубами по поводу перехода Дамира. Но если в СКА примут решение о том, что Жафярову нет места в составе, то тогда будут какое-то движение. Сейчас такого нет», — приводит слова Бабаева Sport24.

В прошлом сезоне 29-летний Жафяров провел в КХЛ 75 матчей и набрал 53 (17+36) очка.