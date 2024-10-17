Агента Квартальнова депортировали из Белоруссии на три года

Агент Никита Квартальнов, который был задержан в Минске на 10 суток в СИЗО, в интервью «СЭ» рассказал о последствиях инцидента.

— Это административное правонарушение, я ничего такого плохого не сделал. Да, меня депортировали, но я даже не стал выяснять, по какой причине. Депортировали на три года: принял это, подписал все бумаги. Скажу честно, не очень из-за этого расстроился.

К нам в чемпионат приезжают иностранцы, которых наказывали на родине за более жесткие нарушения. И они играют нормально. Думаю, что я попался в ненужное время в ненужном месте и получу за это расстрел. Эта ситуация позволила мне много что понять, я сделал выводы. Мы пойдем дальше — разумеется, в хорошем плане.

О задержании 30-летнего экс-хоккеиста в столице Белоруссии стало известно в начале октября.

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