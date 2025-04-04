Защитник «Сибири» Ахияров о поражении «Салавату»: «Меньше удаляться, и все у нас будет»

Защитник «Сибири» Тимур Ахияров поделился эмоциями после пятого матча первого раунда плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:5).

— Матч проигран, ничего положительного нет. Сказать нечего.

— Почему не позволяли сопернику забить дома?

— Меньше удалялись, дисциплина была намного лучше, чем в сегодняшней игре.

— Что поменяли после прошлых матчей в Уфе?

— Да ничего не меняли, придерживались той картинки, той игры, когда мы выигрывали. Сегодня не выстояли в меньшинстве, ну и подвела дисциплина.

— Какой ключевой момент в сегодняшнем матче?

— Так как забросили они в большинстве, то 5 на 4, игра в неравных составах была ключевым фактором сегодня.

— Как будете играть в следующем матче?

— Так же будем играть, что нам приносило и давало плоды. Меньше удаляться, и все у нас будет.

— Во вторник ждать седьмой матч в Уфе?

— Конечно, ждать. Мы просто так это не отпустим.

София Митченкова