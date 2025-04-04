Защитник «Сибири» Ахияров о поражении «Салавату»: «Меньше удаляться, и все у нас будет»

4 апреля, 20:21
Защитник «Сибири» Тимур Ахияров поделился эмоциями после пятого матча первого раунда плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:5).
— Матч проигран, ничего положительного нет. Сказать нечего.
— Почему не позволяли сопернику забить дома?
— Меньше удалялись, дисциплина была намного лучше, чем в сегодняшней игре.
— Что поменяли после прошлых матчей в Уфе?
— Да ничего не меняли, придерживались той картинки, той игры, когда мы выигрывали. Сегодня не выстояли в меньшинстве, ну и подвела дисциплина.
— Какой ключевой момент в сегодняшнем матче?
— Так как забросили они в большинстве, то 5 на 4, игра в неравных составах была ключевым фактором сегодня.
— Как будете играть в следующем матче?
— Так же будем играть, что нам приносило и давало плоды. Меньше удаляться, и все у нас будет.
— Во вторник ждать седьмой матч в Уфе?
— Конечно, ждать. Мы просто так это не отпустим.
София Митченкова