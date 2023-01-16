«Ак Барс» в серии буллитов победил «Адмирал»

«Ак Барс» в серии буллитов победил «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

Счет в матче открыли гости, когда отличился нападающий Николай Чебыкин.

Казанцы смогли сравнять счет на последней минуте третьего периода усилиями форварда Дмитрия Кагарлицкого.

В серии буллитов точнее были игрока «Ак Барса» — 2:0.

«Сухая» серия вратаря «Адмирала» Павла Хомченко прервалась на отметке 163 минуты 53 секунды. Это второй результат в истории «Адмирала» (рекордсмен — Иван Налимов, 215:30 в сезоне-2015/2016) и третий в текущем сезоне КХЛ.

Набрав 62 очка в 51 матче, «Ак Барс» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Адмирала», расположившегося строчкой ниже, 60 очков после 52 игр.

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«Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Чебыкин — 6 (бол., Елисеев, Шулак), 36:44 — 0:1. Кагарлицкий — 9 (Шипачев, Радулов), 58:54 — 1:1.

Победный буллит: Воронков.

Вратари: Билялов (58:37 — 58:54) — Хомченко.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 28 (12+5+10+1) — 25 (6+11+7+1).

Судьи: Букин, Фатеев.

16 января. Казань. Татнефть-Арена. 4689 зрителей.