Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:25

«Ак Барс» победил «Адмирал» в матче КХЛ, «Витязь» уступил минскому «Динамо»

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Ак Барс» выиграл у «Адмирала» в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ — 2:0.

В 1-м периоде первую шайбу забросил Кирилл Семенов, в конце 3-го нападающий казанцев сделал дубль.

«Ак Барс» занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков. «Адмирал» находится на 8-й строчке с 19 баллами.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Семенов — 5 (Барабанов, Миллер), 12:40 — 1:0. Семенов — 6 (п.в.), 58:55 — 2:0.

Вратари: Билялов — Мишуров (58:17 — 58:55).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 34 (9+10+15) — 29 (7+12+10).

Судьи: Гофман, Раминг.

25 октября. Казань. «Татнефть-Арена».

В другом матче игрового дня «Витязь» уступил минскому «Динамо» со счетом 2:1.

Подмосковный клуб находится на 9-й строчке турнирной таблицы Западной конференции (18 очков), белорусская команда — на 8-й (21).

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Витязь» (Московская область) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Бучельников — 5 (бол., Чехович), 11:29 — 0:1. Горбунов — 6 (бол., Гросс, Энас), 39:59 — 1:1. Хенкель — 1 (Уэлле, Дюбе), 56:02 — 2:1.

Вратари: Тихомиров — Дорожко (58:17).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 49 (15+14+20) — 20 (7+5+8).

Судьи: Белов, Наумов.

25 октября. Минск. «Минск-Арена».

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
ХК Витязь
ХК Динамо (Минск)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Экс-директор «дочки» Роснано задержан по подозрению в хищении 13 млрд рублей
Всероссийский день гимнастики: дата, история и традиции праздника
ЦСКА сожрал «тигров», СКА обезумел, а Ротенбергу стыдно за Мытищи. Что произошло в КХЛ 23 октября
Шведские лыжницы применяют препарат, который повышает выносливость
Экономист спрогнозировал последствия в случае повышения ключевой ставки ЦБ
Власти: после убийства женщины в Коркино на улицы вышли около 150 человек
Сегодня
Вчера
Неделя