«Ак Барс» победил «Адмирал» в матче КХЛ, «Витязь» уступил минскому «Динамо»

«Ак Барс» выиграл у «Адмирала» в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ — 2:0.

В 1-м периоде первую шайбу забросил Кирилл Семенов, в конце 3-го нападающий казанцев сделал дубль.

«Ак Барс» занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков. «Адмирал» находится на 8-й строчке с 19 баллами.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Семенов — 5 (Барабанов, Миллер), 12:40 — 1:0. Семенов — 6 (п.в.), 58:55 — 2:0.

Вратари: Билялов — Мишуров (58:17 — 58:55).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 34 (9+10+15) — 29 (7+12+10).

Судьи: Гофман, Раминг.

25 октября. Казань. «Татнефть-Арена».

В другом матче игрового дня «Витязь» уступил минскому «Динамо» со счетом 2:1.

Подмосковный клуб находится на 9-й строчке турнирной таблицы Западной конференции (18 очков), белорусская команда — на 8-й (21).

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Витязь» (Московская область) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Бучельников — 5 (бол., Чехович), 11:29 — 0:1. Горбунов — 6 (бол., Гросс, Энас), 39:59 — 1:1. Хенкель — 1 (Уэлле, Дюбе), 56:02 — 2:1.

Вратари: Тихомиров — Дорожко (58:17).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 49 (15+14+20) — 20 (7+5+8).

Судьи: Белов, Наумов.

25 октября. Минск. «Минск-Арена».