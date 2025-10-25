«Ак Барс» и «Адмирал» сыграют в чемпионате КХЛ 25 октября

Матч «Ак Барс» — «Адмирал» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в субботу, 25 октября. Игра на «Татнефть-Арена» в Казани начнется в 17.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Жители Казани также могут смотреть игру на канале «ТНВ Татарстан».

Следите за ключевыми событиями игры «Ак Барс» — «Адмирал» в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Ак Барс» провел 18 игр, набрал 25 очков и занимает третье место место на «Востоке». У «Адмирала» — 14 игр, 15 очков и девятая строчка в конференции.

