FONBET Чемпионат КХЛ.

25 октября, 14:30

«Ак Барс» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Ак Барс» и «Адмирал» сыграют в чемпионате КХЛ 25 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Ак Барс»

Матч «Ак Барс» — «Адмирал» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в субботу, 25 октября. Игра на «Татнефть-Арена» в Казани начнется в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
25 октября, 17:00. Татнефть-Арена (Казань)
Ак Барс
Адмирал

Матч в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Жители Казани также могут смотреть игру на канале «ТНВ Татарстан».

Следите за ключевыми событиями игры «Ак Барс» — «Адмирал» в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Ак Барс» провел 18 игр, набрал 25 очков и занимает третье место место на «Востоке». У «Адмирала» — 14 игр, 15 очков и девятая строчка в конференции.

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя