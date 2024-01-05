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Сегодня, 19:20

«Ак Барс» одержал волевую победу над «Адмиралом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Ак Барс» дома обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

В составе «Адмирал» шайбу забросил Кирилл Петьков. Нападающий казанцев Вадим Шипачев сделал дубль.

После 46 матчей «Ак Барс» занимает седьмую строчку в Восточной конференции, набрав 54 очка. «Адмирал» — 12-й (38 очков в 46 играх).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Петьков — 1 (Завгородний, Чудинов), 34:01 — 0:1. Шипачев — 12 (бол., Радулов, Войнов), 47:07 — 1:1. Шипачев — 13 (Юдин), 63:44 — 2:1.

Вратари: Билялов — С.В. Иванов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 35 (8+8+17+2) — 33 (10+16+6+1).

Судьи: Беляев, Лазарев.

5 января. Казань. Татнефть-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
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