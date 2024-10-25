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Сегодня, 17:30

«Ак Барс» — «Адмирал»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Ак Барс» сыграет с «Адмиралом» в регулярном чемпионата КХЛ 25 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Яшкин (ХК «Ак Барс»).
Фото ХК «Ак Барс»
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«Ак Барс» встретится с «Адмиралом» в матче FONBET Чемпионата КХЛ в пятницу, 25 октября. Игра состоится в ледовом дворце спорта «Татнефть-Арена» в Казани. Начало — в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по подписке. Также следить за матчем можно на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ. Жители Татарстана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ТНВ-Татарстан».

Ключевые события противостояния «Ак Барс» — «Адмирал» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Казанская команда набрала 18 очков и занимает 8-е место в Восточной конференции. Клуб из Владивостока с 19 очками располагается на 7-й строчке «Востока».

Матч «Ак Барс» — «Адмирал» смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс

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