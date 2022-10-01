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КХЛ

1 октября, 20:29

«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и победил «Амур» в овертайме

«Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Амур» (3:2 ОТ).

Гости вели 2:0, но не смогли удержать преимущество.

Нападающий казанцев Александр Радулов набрал 2 (1+1) очка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Шаров — 2 (Комаров, Калниньш), 21:46 — 0:1. Махановский — 1 (мен.), 24:55 — 0:2. Радулов — 6 (Зарипов, Семенов), 29:02 — 1:2. Дыняк — 2 (Глухов), 42:39 — 2:2. Кагарлицкий — 2 (бол., Радулов), 64:16 — 3:2.

Вратари: Мифтахов (Билялов, 33:25, Мифтахов, 36:17) — Калниньш.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 45 (12+11+18+4) — 24 (3+11+8+2).

Судьи: Акузовский, Спирин.

1 октября. Казань. Татнефть-Арена. 6582 зрителя

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Амур
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