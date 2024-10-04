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«Ак Барс» уступил «Амуру» и прервал серию из семи побед подряд

Сергей Разин
корреспондент
4 октября. «Ак Барс» уступил «Амуру» (1:2).
Фото ХК «Ак Барс»
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«Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ на своем льду уступил «Амуру» со счетом 1:2.

На шайбы Сергея Лапина и Кэмерона Ли казанцы ответили точным броском Артема Галиева. Хабаровчане одержали первую победу в Казани за 11 лет.

«Ак Барс» прервал серию из семи побед подряд и с 16 очками расположился на втором месте в Восточной конференции. «Амур» с 9 очками — на 10-й строчке «Востока».

В следующем матче «Ак Барс» 7 октября дома сыграет с «Сибирью», «Амур» днем ранее сыграет на выезде с «Нефтехимиком».

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Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Амур» (Хабаровск) — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Голы: Лапин — 1 (Грачев), 1:37 — 0:1. К. Ли — 2 (бол., Дюрандо, Дрозг), 12:47 — 0:2. Галимов — 5 (бол., Петан, Барабанов), 36:25 — 1:2.

Вратари: Билялов — Бобков.

Штраф: 13 — 15.

Броски: 38 (13+8+17) — 31 (14+10+7).

Судьи: Акузовский, Шувалов.

4 октября. Казань. Татнефть-Арена. 8248 зрителей.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Амур

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