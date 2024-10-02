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Сегодня, 17:15

«Ак Барс» — «Амур»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Ак Барс» и «Амур» встретятся в матче КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Ак Барс» и «Амур» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 2 октября. Игра состоится на «Татнефть-Арене» в Казани. Стартовое вбрасывание — в 19.00.

Матч «Ак Барс» — «Амур» в прямом эфире покажут канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Также трансляция пройдет на платформе «Кинопоиск» (по подписке).

Кроме того, встречу в Казани будут показывать на телеканале «ТНВ Татарстан» для жителей региона.

Ключевые события и результат игры «Ак Барс» — «Амур» вы можете найти в нашем матч-центре.

В этом регулярном чемпионате КХЛ команды из Казани и Хабаровска провели по 9 матчей. У «Ак Барса» — 14 очков, у «Амура» — 6.

ХК Ак Барс
ХК Амур

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