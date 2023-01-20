«Ак Барс» всухую победил «Авангард»

Сегодня, 21:14
«Ак Барс» победил «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0.
Обе шайбы были забит во втором периоде: сначала отличился нападающий Станислав Галиев, а затем — форвард Кирилл Панюков.
Голкипер «барсов» Тимур Билялов сделал второй «сухарь» в нынешнем сезоне.
«Ак Барс» набрал 66 очков и догнал омичей в турнирно таблице западной конференции, но по дополнительным показателем остался на пятой строчке, а «Авангард» — на четвертой.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Галиев — 13 (Семенов, Радулов), 53:18 — 1:0. Панюков — 5 (Семенов, Лучевников), 56:10 — 2:0.
Вратари: Билялов — Демченко (59:13).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 28 (15+7+6) — 25 (10+5+10).
Судьи: Раводин, Ромасько.
20 января. Казань. Татнефть-Арена. 8215 зрителей.