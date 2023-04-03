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Сегодня, 21:43

«Авангард» обыграл «Ак Барс» и сравнял счет в серии

Мария Гусева
«Ак Барс» — «Авангард».
Фото ХК «Авангард»
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«Авангард» обыграл «Ак Барс» во втором матче финала Восточной конференции — 3:2. Встреча прошла в Казани.

В составе победителей забитыми голами отметились Виктор Сведберг, Рид Буше и Алекс Бродхерст. За казанский клуб шайбы забросили Артем Лукоянов и Дмитрий Юдин.

«Авангард» сравнял счет в серии — 1-1. Третий матч пройдет 5 апреля в Омске, начало — 16.30 по московскому времени.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. Финал. Второй матч

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Голы: Сведберг — 2, 16:16 — 0:1. Буше — 7 (бол., Ткачев), 28:04 — 0:2. А. Бродхерст — 2 (Толчинский, Шарипзянов), 38:57 — 0:3. Лукоянов — 1 (Лямкин, Галимов), 46:44 — 1:3. Юдин — 1 (Сафонов), 59:57 — 2:3.

Вратари: Билялов (Мифтахов, 40:00, 58:05 — 59:57) — Демченко.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 31 (3+11+17) — 28 (12+10+6).

Судьи: Гашилов, Кулаков.

3 апреля. Казань. Татнефть-Арена. 8890 зрителей

Счет в серии: 1-1

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/playoff/
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