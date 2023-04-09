«Ак Барс» в овертайме обыграл «Авангард» и вышел в финал Кубка Гагарина

«Ак Барс» дома обыграл «Авангард» в пятом матче серии полуфинала Кубка Гагарина — 3:2 ОТ.

Счет в матче открыл защитник гостей Алексей Береглазов, забросив на 6-й минуте первого периода. Затем преимущество своей команды удвоил Рид Буше.

В третьем периоде «Ак Барс» сравнял счет благодаря шайбам Дмитрия Юдина и Кирилла Адамчука.

В овертайме автором победной шайбы стал форвард казанской команды Вадим Шипачев.

«Ак Барс» победил в серии со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. Финал. Пятый матч

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 3:2 ОТ (0:2, 0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Береглазов — 2 (Ткачев), 5:45 — 0:1. Буше — 9 (бол.), 15:28 — 0:2. Юдин — 2 (Сафонов, Радулов), 40:20 — 1:2. Адамчук — 1 (Кагарлицкий, Журавлев), 52:23 — 2:2. Шипачев — 3, 67:08 — 3:2.

Вратари: Билялов — Демченко.

Штраф: 4 — 24.

Броски: 35 (10+6+13+6) — 22 (7+8+6+1).

Судьи: Беляев, Раводин.

9 апреля. Казань. Татнефть-Арена. 8890 зрителей.

Счет в серии: 4-1