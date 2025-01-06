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Сегодня, 15:30

«Ак Барс» — «Авангард»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Ак Барс» и «Авангард» сыграют в чемпионате КХЛ 6 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Ак Барс», Telegram
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«Ак Барс» и «Авангард» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 6 января. Игра на «Татнефть-Арене» в Казани начнется в 17.00 по московскому времени.

Прямая трансляция игры пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», телеканале и сайте «Матч ТВ» и официальном сайте КХЛ. Кроме того, матч для жителей регионов команд транслируют казанский телеканал «ТНВ Татарстан» и омский канал «12».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ак Барс» — «Авангард» можно в нашем матч-центре.

В сезоне КХЛ-2024/25 «Ак Барс» провел 39 матчей и набрал 52 очка, в предыдущем матче казанцы обыграли «Ладу» (3:1). У «Авангарда» — 41 очко в 40 играх, в субботу омичи победили «Нефтехимик» (5:1).

КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
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