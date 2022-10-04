Дубль Радулова не спас «Ак Барс» от поражения в матче с «Автомобилистом»

«Ак Барс» уступил «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанский клуб проиграл со счетом 4:5.

Дубль сделал нападающий «барсов» Александр Радулов. Он преодолел отметку в 200 голов за карьеру в КХЛ, став девятым игроком в истории, которому покорилось это достижение.

Также два гола в свой актив записал нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов.

У «Автомобилиста» отличались нападающий Анатолий Голышев, защитник Никита Трямкин, а также форвард Кертис Волк.

Решающий вклад в успех команды внес нападающий Брукс Мэйсек, который сначала сравнял счет в конце третьего периода, а потом забил победную шайбу, поразив пустые ворота, когда казанцы в овертайме сняли вратаря и выпустили четвертого полевого игрока.

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«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:5 ОТ (1:1, 1:0, 2:3, 0:1)

Голы: Голышев — 6 (Кормье, Белоусов), 9:49 — 0:1. Сафонов — 2 (Юдин, Хенкель), 16:51 — 1:1. Радулов — 7 (Хенкель, Дыняк), 35:56 — 2:1. Трямкин — 1 (Голышев), 40:18 — 2:2. Волк — 5, 45:32 — 2:3. Сафонов — 3 (Панюков), 46:50 — 3:3. Радулов — 8 (бол., Войнов, Кагарлицкий), 56:02 — 4:3. Мэйсек — 9 (Волк), 57:07 — 4:4. Мэйсек — 10 (п.в., Волк), 60:37 — 4:5.

Вратари: Мифтахов (60:18) — Галкин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 46 (14+10+22+0) — 22 (4+10+7+1).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

4 октября. Казань. Татнефть-Арена.