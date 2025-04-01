«Ак Барс» и «Автомобилист» встретятся в первом раунде Кубка Гагарина

«Ак Барс» и «Автомобилист» встретятся в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина во вторник, 1 апреля. Игра пройдет на «Татнефть Арене» в Казани, начало — в 19.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Ак Барс» — «Автомобилист» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу показывают онлайн-платформа «Кинопоиск», канал и сайт «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр «Okko» в окне ретрансляции федерального канала. В Казани матч также транслирует канал «ТНВ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Автомобилист» занял четвертое место в Восточной конференции, «Ак Барс» — пятое. Команды играют серию до четырех побед, после трех матчей счет 2-1 в пользу «Автомобилиста».

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