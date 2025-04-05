«Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом» в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ в субботу, 5 апреля. Игра состоится на льду «Татнефть Арены» в Казани. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ак Барс» — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также за игрой можно следить на КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ. Жители Татарстана смогут посмотреть матч на телеканале «ТНВ Татарстан».

Счет в серии — 3-2 в пользу екатеринбургского клуба.

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