Видеотрансляция игры КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист» в Кинопоиске начнется в 19.15 мск

30 ноября «Ак Барс» на домашнем льду в «Татнефть-Арена» в городе Казань примет екатеринбургский «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Онлайн-сервис Кинопоиск и канал KHL Prime в прямом эфире покажут видеотрансляцию противостояния «Ак Барса» и «Автомобилиста». Начало — в 19.15 мск. Посмотреть игру также можно будет на официальном сайте КХЛ.

Следить за ключевыми событиями игры «Ак Барс» — «Автомобилист» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Ак Барс» тренера Зинэтулы Билялетдинова находится на четвертом месте с 44 очками в Восточной конференции. «Автомобилист» Николая Заварухина — седьмой с 42 баллами.

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