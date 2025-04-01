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1 апреля, 21:41

«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» со счетом 7:2 и сравнял счет в серии

Руслан Минаев
Дмитрий Яшкин.
Фото ХК Ак Барс
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«Ак Барс» дома победил «Автомобилист» в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина — 7:2.

У хозяев 3 (2+1) очка набрал Александр Барабанов, 2 (1+1) очка на счету Степана Фальковского, две голевые передачи сделал Кирилл Семенов. У гостей шайбы на счету Анатолия Голышева и Александра Шарова.

Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 2-2. Пятый матч пройдет 3 апреля в Екатеринбурге. Начало — в 17.00 мск.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток

«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 7:2 (4:0, 2:2, 1:0)

Голы: Фальковский — 2 (Семенов), 1:02 — 1:0. Барабанов — 2, 5:51 — 2:0. Сафонов — 1 (Галимов, Фальковский), 9:10 — 3:0. Дыняк — 1 (Кошелев), 10:56 — 4:0. Голышев — 1, 24:20 — 4:1. Шаров — 3 (Трямкин, Зборовский), 30:32 — 4:2. Петан — 1 (Семенов), 32:55 — 5:2. Барабанов — 3 (бол., Миллер, Яшкин), 35:59 — 6:2. Галимов — 2 (Марченко, Барабанов), 55:19 — 7:2.

Вратари: Билялов — Галкин (Аликин, 10:56, Галкин, 40:00).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 32 (12+11+9) — 29 (8+12+9).

Судьи: Бирин, Фатеев.

1 апреля. Казань. Татнефть-Арена. 8730 зрителей.

Счет в серии: 2-2

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ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
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