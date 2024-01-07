«Ак Барс» выиграл у «Автомобилиста»

Сегодня, 19:16
«Ак Барс» дома победил «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
У казанцев голы забивали Райли Барбер и Семен Кошелев. У клуба из Екатеринбурга шайбу забросил Сергей Широков.
«Ак Барс» одержал 3-ю победу подряд. Клуб набрал 56 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Автомобилист» с 59 очками — на 4-й строчке таблицы «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы: Широков — 8 (Мэйсек, Галкин), 3:53 — 0:1. Барбер — 13 (Семенов, Галиев), 10:24 — 1:1. Кошелев — 5 (Сафонов, Миллер), 36:45 — 2:1.
Вратари: Билялов — Галкин.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 33 (15+12+6) — 26 (6+11+9).
Судьи: Оленин, Сидоренко.
7 января. Казань. Татнефть-Арена. 7865 зрителей