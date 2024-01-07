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Сегодня, 19:16

«Ак Барс» выиграл у «Автомобилиста»

Руслан Минаев
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«Ак Барс» дома победил «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

У казанцев голы забивали Райли Барбер и Семен Кошелев. У клуба из Екатеринбурга шайбу забросил Сергей Широков.

«Ак Барс» одержал 3-ю победу подряд. Клуб набрал 56 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Автомобилист» с 59 очками — на 4-й строчке таблицы «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Широков — 8 (Мэйсек, Галкин), 3:53 — 0:1. Барбер — 13 (Семенов, Галиев), 10:24 — 1:1. Кошелев — 5 (Сафонов, Миллер), 36:45 — 2:1.

Вратари: Билялов — Галкин.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 33 (15+12+6) — 26 (6+11+9).

Судьи: Оленин, Сидоренко.

7 января. Казань. Татнефть-Арена. 7865 зрителей

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
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