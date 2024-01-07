Видеотрансляция игры КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист» в Кинопоиске начнется в 16.45 мск

7 января «Ак Барс» дома на территории «Татнефть-Арена» в Казани примет екатеринбургский «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Ак Барс» — «Автомобилист» в прямом эфире по подписке пройдет в онлайн-сервисе Кинопоиск. Начало — в 16.45 мск. Игру также можно будет увидеть на официальном сайте КХЛ.

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«Ак Барс» тренера Зинэтулы Билялетдинова занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 54 баллами. «Автомобилист» Николая Заварухина находится на четвертой строчке на Востоке с 59 очками.

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