«Ак Барс» в домашнем матче переиграл «Барыс»

Сегодня, 21:07
«Ак Барс» одержал победу над «Барысом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.
В составе казанской команды отличились нападающий Дмитрий Воронков и форвард Михаил Глухов.
За «Барыс» забросил нападающий Антон Сагадеев.
«Ак Барс» возглавляет турнирную таблицу «Востока», набрав 75 очков за 58 матчей.
«Барыс» занимает 10-ю строчку с 57 баллами за 60 встреч.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Барыс» (Астана) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Воронков — 11 (Сафонов, Хафизуллин), 13:11 — 1:0. Сагадеев — 12 (Бекетаев, Савицкий), 18:58 — 1:1. Глухов — 3 (мен.), 42:38 — 2:1.
Вратари: Мифтахов — Гудачек (59:02).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 26 (9+12+5) — 14 (5+2+7).
Судьи: Гамалей, Сидоренко.
1 февраля. Казань. Татнефть-Арена. 7348 зрителей.