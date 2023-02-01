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Сегодня, 21:07

«Ак Барс» в домашнем матче переиграл «Барыс»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Ак Барс» одержал победу над «Барысом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

В составе казанской команды отличились нападающий Дмитрий Воронков и форвард Михаил Глухов.

За «Барыс» забросил нападающий Антон Сагадеев.

«Ак Барс» возглавляет турнирную таблицу «Востока», набрав 75 очков за 58 матчей.

«Барыс» занимает 10-ю строчку с 57 баллами за 60 встреч.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Барыс» (Астана) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Воронков — 11 (Сафонов, Хафизуллин), 13:11 — 1:0. Сагадеев — 12 (Бекетаев, Савицкий), 18:58 — 1:1. Глухов — 3 (мен.), 42:38 — 2:1.

Вратари: Мифтахов — Гудачек (59:02).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 26 (9+12+5) — 14 (5+2+7).

Судьи: Гамалей, Сидоренко.

1 февраля. Казань. Татнефть-Арена. 7348 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
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